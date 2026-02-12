Premier League : Virgil van Dijk bat le record de Sami Hyypiä avec Liverpool

Lors de la 26e journée du championnat anglais, Virgil van Dijk a offert la victoire à Liverpool face à Sunderland grâce à un but décisif. Cette réalisation porte son total en Premier League sous les couleurs des Reds à 23 réalisations, un cap qui le place désormais devant le précédent record établi par l’ancien défenseur finlandais Sami Hyypiä, détenteur de 22 buts.

Lors de la 26e journée du championnat anglais, Virgil van Dijk a offert la victoire à Liverpool face à Sunderland grâce à un but décisif. Cette réalisation porte son total en Premier League sous les couleurs des Reds à 23 réalisations, un cap qui le place désormais devant le précédent record établi par l’ancien défenseur finlandais Sami Hyypiä, détenteur de 22 buts.

En dépassant Hyypiä, le Néerlandais étoffe son palmarès individuel au sein du club et s’affirme comme le défenseur le plus prolifique de Liverpool dans l’histoire de la Premier League. Ce dépassement s’est fait d’un but, symbole d’une progression constante depuis son arrivée.

Van Dijk s’est régulièrement illustré par des interventions décisives en attaque comme en défense, transformant des phases arrêtées et des secondes opportunités en buts importants pour son équipe. Sa faculté à se projeter vers l’avant ajoute une dimension offensive précieuse à son profil de stoppeur.

Un cadre du vestiaire et du jeu

Outre ses statistiques, Van Dijk est apprécié pour sa régularité et son influence sur la tenue défensive de Liverpool. Sa présence a contribué à des succès majeurs du club, notamment un titre de champion d’Angleterre et une victoire en Ligue des Champions, témoignant de son rôle central dans les ambitions collectives.

Avec ce nouveau jalon, le défenseur consolide une carrière déjà riche en accomplissements et confirme sa capacité à peser sur les résultats, que ce soit en couvrant l’arrière-garde ou en apportant un supplément de menace lors des phases offensives.