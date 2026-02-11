Premier League : Tottenham — Mohammed Kudus, mauvais choix ?

Arrivé à Tottenham l’été dernier avec le statut de renfort majeur, Mohammed Kudus était présenté comme l’élément capable d’insuffler une nouvelle dynamique offensive aux Spurs. Fort de deux saisons prometteuses sous le maillot de West Ham, l’ailier ghanéen paraissait prêt à passer un palier et à s’imposer dans le Nord de Londres.

Arrivé à Tottenham l’été dernier avec le statut de renfort majeur, Mohammed Kudus était présenté comme l’élément capable d’insuffler une nouvelle dynamique offensive aux Spurs. Fort de deux saisons prometteuses sous le maillot de West Ham, l’ailier ghanéen paraissait prêt à passer un palier et à s’imposer dans le Nord de Londres.

Durant son passage chez les Hammers, Kudus s’était rapidement imposé comme une pièce maîtresse : en 80 rencontres toutes compétitions confondues, il a trouvé le chemin des filets à 19 reprises et offert 13 passes décisives. Au-delà des chiffres, ce sont sa vivacité, sa créativité et sa capacité à casser des blocs défensifs qui avaient attiré l’attention, poussant Tottenham à miser sur lui pour relancer son animation offensive.

Pourtant, l’intégration se révèle plus délicate que prévu. Cette saison, sur 26 matches toutes compétitions confondues, il n’a marqué que 3 buts et a délivré 6 passes décisives, des chiffres en retrait par rapport à ses précédentes prestations. Moins tranchant dans la zone de vérité, il conserve néanmoins son goût pour l’initiative et ses prises de risque, mais les occasions qu’il génère peinent à se transformer en réalisations. Quand l’ensemble de l’équipe traverse une phase compliquée, les individualités en pâtissent inévitablement.

Contexte club et perspectives

Le contexte général n’arrange pas les choses : Tottenham traverse une période instable et glisse au classement, loin des objectifs européens affichés à l’époque de son recrutement. Là où Kudus espérait évoluer dans un projet ambitieux, il se retrouve impliqué dans une lutte beaucoup moins glorieuse. Le contraste entre les promesses entourant son arrivée et la réalité sportive actuelle est difficile à ignorer.

Faut-il parler d’erreur de parcours ? La Premier League exige des ajustements, et un changement d’environnement implique parfois une période d’adaptation. Dans un système tactique différent et sous une pression plus importante, le jeune joueur de 25 ans dispose encore d’une marge de progression. Son potentiel demeure intact, mais il lui faudra retrouver de la réussite et endosser un rôle plus déterminant pour justifier le transfert et calmer les critiques.

La question reste posée : Mohammed Kudus est-il parti trop vite de West Ham, ou cette saison délicate ne sera-t-elle qu’une parenthèse avant un retour au premier plan ? Les prochains mois seront cruciaux pour lui comme pour Tottenham.