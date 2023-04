Premier League: Tottenham freiné à Everton

Pour son premier match post-Antonio Conté, Tottenham a été neutralisé par Everton (1-1) ce lundi soir, en clôture de la 29è journée de Premier League.

Mauvaise opération pour Tottenham qui a raté l’occasion de monter sur le podium de la Premier League. Les Spurs ont failli à leur objectif après leur nul face à Everton, lundi soir. Au terme d’une rencontre comptant pour la 29è journée du championnat, les deux équipes se sont quittées sur un score de un but partout.

Michael Keane, sur une superbe frappe, a offert le match nul mérité aux Tofees à la 90e minute. Le défenseur avait auparavant provoqué un pénalty (68e) pour Tottenham, transformé par Harry Kane, deuxième meilleur buteur de PL (22 buts).

Avec ce résultat qui ne fait pas les affaires des Spurs dans la course à la Ligue des champions, les Londoniens restent provisoirement quatrièmes (50 pts), mais comptent deux matches en plus que le premier poursuivant Manchester United (50), et trois que Brighton (43).