Premier League: Tottenham arrache le nul face à Manchester United

-Publicité-

Dans le cadre de la 33e journée de Premier League, Tottenham recevait ce jeudi soir Manchester United. Menés par deux buts d’écart en première période, les Spurs se sont arrachés pour décrocher le nul (2-2).

Humilié sur la pelouse de Newcastle (1-6) le week-end dernier, Tottenham, septième au coup d’envoi, devait relever la tête face à Manchester United ce jeudi soir, lors de la 33e journée du championnat anglais. Une mission qui a très mal débuté pour les spurs cueillis à froid par les Mancuniens dès la septième minute de jeu. Jadon Sancho décalait sur la gauche, avant d’ouvrir parfaitement son pied droit pour ajuster Forster (0-1). Inexistants dans cette première mi-temps, les coéquipiers d’Harry Kane craquaient une nouvelle fois avant la pause.

Au terme d’un contre assassin, Rashford se jouait facilement de Dier avant de battre le portier adverse (0-2, 44e). Nettement meilleur durant ce premier acte, Manchester United retournait donc aux vestiaires avec cette avance confortable. De son côté, le doute se lisait sur le visage des joueurs de Tottenham et on pensait qu’ils allaient s’effondrer en seconde mi-temps, mais ce ne fut pas le cas. Dès le début du second acte, les Spurs montraient un meilleur visage concrétisé par Pedro Porro. L’international Espagnol profitait lui d’une frappe repoussée pour égaliser d’une belle reprise de l’extérieur du droit (1-2, 56e).

- Publicité-

Après cette réduction du score, le match s’animait un peu plus, et les deux équipes se procuraient de multiples occasions. Et, finalement, c’est Heung-Min Son qui offrait le point du match nul aux siens. Après un dégagement de De Gea, Harry Kane récupérait le ballon et adressait un caviar au Sud-Coréen qui pouvait conclure tranquillement (2-2, 79e). Avec ce résultat Tottenham relève un peu la tête après l’humiliation vécue contre les Toons et grimpe au 5e rang. De son côté, Manchester United marque le pas, mais conserve sa 4e place.

Articles similaires