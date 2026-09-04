Premier League : Porté par Isak, Liverpool décroche sa première victoire face à Ipswich Town

Liverpool a dicté sa loi sur le terrain d’Ipswich Town en s’imposant 2-0 à Portman Road, vendredi 4 septembre 2026, dans le cadre de la 3e journée de Premier League. Les hommes de la Mersey ont rapidement plié la rencontre pour s’adjuger les trois points en terre adverse.

L’attaquant suédois Alexander Isak a été le grand artisan de cette victoire en assommant la défense locale d’entrée de jeu. Le buteur des Reds a signé un doublé fulgurant en l’espace de trois minutes, trompant la vigilance du gardien adverse dès la 6e minute avant de récidiver à la 9e minute pour mettre son équipe à l’abri.

Cette efficacité chirurgicale devant le but doit également beaucoup à l’inspiration de Cody Gakpo sur le front offensif. L’international néerlandais s’est mué en passeur décisif d’exception en délivrant les deux offrandes sur chacune des réalisations conclues par son compère d’attaque suédois, concrétisant la nette supériorité collective des visiteurs dans le premier quart d’heure.

La rencontre a aussi été marquée par les grands débuts sous le maillot des Reds de Bradley Barcola, recruté à la fin du mois d’août en provenance du Paris Saint-Germain. L’ailier français a foulé la pelouse anglaise pour la première fois sous ses nouvelles couleurs à la 64e minute en remplacement de Victor Muñoz.

Un premier succès sous les ordres d’Andoni Iraola

Ce résultat positif permet à Liverpool de lancer sa saison en décrochant sa toute première victoire sous les ordres du technicien espagnol Andoni Iraola. Après avoir concédé deux matches nuls consécutifs sur le score de 2-2 face à Newcastle puis contre Nottingham Forest lors des deux premières journées, le club de la Mersey totalise désormais cinq points au classement.