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Ligue 1 : Monaco renverse le Paris Saint-Germain au Parc des Princes

L’AS Monaco a frappé un grand coup en s’imposant 2-1 face au Paris Saint-Germain sur la pelouse du Parc des Princes, le vendredi 4 septembre 2026, lors de la 3e journée de Ligue 1. Cette confrontation au sommet a basculé au terme d’un scénario animé, scellant un revers retentissant pour le club de la capitale devant ses supporters.

Koffi AMÈGAN
Publié le à
Football
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Ligue 1 : Monaco renverse le Paris Saint-Germain au Parc des Princes
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La partie avait pourtant commencé sur des bases idéales pour les joueurs parisiens. Plus incisifs en début de rencontre, les locaux ont ouvert le score à la 31e minute grâce à leur défenseur et capitaine Marquinhos, venu concrétiser une passe décisive de l’international géorgien Khvicha Kvaratskhelia pour donner un avantage logique à son équipe.

Le club de la Principauté a toutefois radicalement changé de visage dès le retour des vestiaires pour inverser la tendance en seconde mi-temps. Le défenseur Flávio Nazinho a d’abord remis les deux formations à égalité à la 58e minute d’une tête précise, avant que Stanis Idumbo ne double la mise à la 72e minute pour propulser définitivement les siens en tête.

Ce nouveau faux pas confirme l’entame de saison délicate du Paris Saint-Germain, qui reste sans la moindre victoire en championnat après trois journées disputées. Avec deux matches nuls et une défaite, le champion en titre stagne à un total modeste de deux points sur neuf possibles.

Monaco s’installe en tête de la Ligue 1

À l’inverse de son adversaire du jour, l’AS Monaco capitalise sur une dynamique impeccable et réalise un sans-faute en tête du classement de la Ligue 1. Les hommes de la Principauté trônent au sommet de l’élite hexagonale avec un total parfait de 9 points obtenus en trois matches disputés.

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