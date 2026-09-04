Ligue 1 : Luis Enrique et cinq cadres prolongent leur bail au Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce vendredi 4 septembre 2026 la prolongation de contrat de son entraîneur Luis Enrique pour trois saisons supplémentaires. Le technicien espagnol, arrivé sur le banc francilien avec l’ambition d’installer une identité de jeu durable, se retrouve désormais lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2030, scellant la volonté des dirigeants d’inscrire le projet sportif dans la durée.

La formalisation de cet accord s’est tenue dans l’enceinte du Parc des Princes, quelques instants avant le coup d’envoi de la confrontation de Ligue 1 face à l’AS Monaco. L’état-major parisien a profité de ce grand rendez-vous devant son public pour dévoiler cette reconduction stratégique, organisée en marge de la cérémonie protocolaire de présentation des nouvelles recrues estivales aux supporters réunis en tribunes.

Dans le sillage immédiat de son entraîneur, le champion de France en titre a parallèlement acté la prolongation contractuelle de cinq éléments de son effectif professionnel. Cette vaste opération de sécurisation des cadres concerne le milieu international espagnol Fabián Ruiz, le défenseur brésilien Lucas Beraldo, le milieu issu du centre de formation Senny Mayulu, ainsi que João Neves et Willian Pacho.

Dans le détail des nouveaux contrats, Fabián Ruiz a étendu son bail avec le club de la capitale jusqu’en juin 2028. L’international espagnol, devenu une pièce essentielle de l’entrejeu parisien au fil des mois, prolonge ainsi son aventure parisienne pour consolider le milieu de terrain sous la direction technique de son compatriote.

Un engagement sur le long terme pour la jeune garde

Pour les quatre autres éléments de l’effectif, le club de la capitale a conclu des accords à très long terme. Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves et Willian Pacho ont chacun signé des prolongations contractuelles courant jusqu’en juin 2031, garantissant la présence de ces joueurs au sein de l’ossature parisienne pour les cinq prochaines saisons.