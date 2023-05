Premier League: Pep Guardiola élu meilleur entraîneur de la saison

Ce mardi, Pep Guardiola a été élu meilleur entraîneur de la saison en Premier League. Une récompense méritée pour le technicien catalan qui a remporté un nouveau titre de champion d’Angleterre avec Manchester City.

La domination totale de Manchester City sur le championnat anglais se poursuit. Après un nouveau titre de champion, le troisième d’affilée, et les titres de meilleurs joueurs et jeunes joueurs de la saison, c’est autour de l’entraîneur Pep Guardiola d’être récompensé. Le technicien catalan a été désigné meilleur entraîneur de la saison en Premier League ce mardi. C’est la quatrième fois depuis son arrivée en Angleterre, que l’ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich remporte ce trophée.

Pour remporter cette récompense individuelle cette année, Pep Guardiola a battu ses compatriotes Mikel Arteta (Arsenal) et Unai Emery (Aston Villa), ainsi que l’Italien Roberto De Zerbi, reconnu pour sa saison exceptionnelle à la tête de Brighton, et Eddie Howe, qui a réussi à ramener Newcastle en Ligue des Champions pour la première fois depuis 2003.

Pep Guardiola peut encore réaliser un incroyable triplé avec Manchester City. En effet, après avoir remporté le championnat, les Mancuniens peuvent encore s’offrir la Ligue des champions, dont la finale est prévue le 10 juin prochain face à l’Inter Milan. Mais aussi la FA Cup, face à son éternel rival et voisin Manchester United.

