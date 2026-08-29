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Premier League : Newcastle gagne 2-0 à Tottenham

Newcastle United a battu Tottenham Hotspur 2-0, samedi 29 août, au Tottenham Hotspur Stadium, infligeant aux Spurs un deuxième revers en deux journées de Premier League et accentuant le début de saison manqué de l’équipe de Roberto De Zerbi.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Premier League : Newcastle gagne 2-0 à Tottenham
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Tottenham disputait sa première réception de la saison en championnat après sa défaite 3-0 à Brentford. Les Londoniens ont pourtant signé leurs meilleures séquences avant la pause, sans réussir à concrétiser leurs occasions face au gardien Lukas Hornicek, décisif notamment devant Mathys Tel et Jan Paul van Hecke.

Newcastle a fait la différence peu après l’heure de jeu. Anthony Elanga a ouvert le score sur une action lancée par Nico Gonzalez et prolongée par Amar Dedic, alors que les visiteurs avaient jusque-là surtout contenu les temps forts adverses.

Le break est venu à la 72e minute. Sur un corner, Nick Woltemade a prolongé le ballon vers Yoane Wissa, qui a doublé la mise à bout portant et mis Tottenham en grande difficulté pour revenir.

Après deux journées, les Spurs restent sans point et sans but marqué en championnat, tandis que Newcastle signe un succès à l’extérieur qui confirme son efficacité après la pause.

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