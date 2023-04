Premier League : Manchester United s’impose contre Everton

La 30e journée de Premier League débutait ce samedi après midi, avec un duel entre Manchester United et Everton à Old Trafford. Devant leur public, les Red Devils se sont tranquillement imposés sur le score de 2-0.

Déchaînés, après avoir été battus par Newcastle le weekend dernier, les joueurs Mancuniens mettaient le pied sur le ballon dès le premier acte et malmenaient leur adversaire. Une domination qui a payé un peu après la demi-heure de jeu, grâce à une réalisation de Scott McTominay (1-0, 37e). La pause survenait sur cette petite différence, mais le score aurait clairement pu être plus large, si les Mancuniens avaient été plus précis sur leurs 21 tirs.

La seconde mi-temps était de la même facture, avec une domination nette de Manchester United, qui va faire le break dans les 20 dernières minutes. Quelques minutes après son entrée en jeu, Anthony Martial, parfaitement servi par Marcus Rashford, n’avait plus qu’à ajuster le gardien adverse (2-0, 71e). Le score ne bougera plus avant la fin du match. A noter la blessure de Marcus Rashford en toute fin de partie.

Grâce à cette victoire, Manchester United se redonne de la confiance et conforte sa troisième place au classement de Premier League. De son côté, Everton inquiète toujours autant et peut se retrouver à la 19e place à la fin du week-end.