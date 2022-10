Premier League: Manchester United se relance contre West Ham, grâce à Marcus Rashford

Manchester United a retrouvé le chemin de la victoire contre West Ham (1-0), ce dimanche, à l’occasion de la quatorzième journée de Premier League. Marcus Rashford a inscrit l’unique but de la rencontre.

La quatorzième journée du championnat anglais s’est achevée ce dimanche soir, avec la réception de West Ham par Manchester United à Old Trafford. Pour l’occasion, Ten Hag alignait un 4-2-3-1 avec Maguire de retour, en l’absence de Varane, et une attaque Elanga-Fernandes-Rashford derrière Ronaldo, en l’absence d’Antony. Après leur nul contre Chelsea (1-1) le weekend dernier, les Red Devils se sont bien repris en remportant la victoire sur la plus petite des marges (1-0).

Premier League 2022-2023 | Journée 14 | Old Trafford | - 5:15 Manchester United d v n v n 1 : 0 Voir score Match terminé West Ham v v n d v Marcus Rashford 38'

MATCH à SUIVRE Serie A 2022-2023 Journée 12 Lazio - : - Salernitana Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 FC Koln - : - 1899 Hoffenheim Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 13 LYO - : - LIL Serie A 2022-2023 Journée 12 Torino - : - AC Milan La Liga 2022-2023 Journée 12 Real Sociedad - : - Real Betis Serie A 2022-2023 Journée 12 Verona - : - AS Roma Serie A 2022-2023 Journée 12 MON - : - Bologna La Liga 2022-2023 Journée 12 Elche - : - Getafe Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 FC Porto - : - Atletico Madrid Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Bayer Leverkusen - : - Club Brugge KV Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAR - : - TOT Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Sporting CP - : - Eintracht Frankfurt Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 PLZ - : - Barcelona Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Bayern Munich - : - Inter Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Rangers - : - Ajax Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 LIV - : - Napoli Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Real Madrid - : - Celtic Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Shakhtar Donetsk - : - RB Leipzig Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 AC Milan - : - Red Bull Salzburg Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAC - : - Sevilla < >

Dans une première mi-temps fermée, le club mancunien trouvait l’ouverture du score à la 39è minute. Bien servi par Christian Eriksen, Marcus Rashford prenait le meilleur sur Kehrer et pouvait lâcher une belle tête dans les buts de Fabianski (1-0, 39e). Un petit évènement, puisque l’international anglais inscrivait là son 100e but avec son club de cœur. Au retour des vestiaires, les hommes de Ten Hag poussaient pour faire le break mais se montraient très imprécis, à l’image de cette frappe de Cristiano Ronaldo qui fuyait le cadre (67e). Il a même fallu une double parade de David De Gea (83e) pour éviter l’égalisation des Hammers.

Au classement, Manchester United remonte à la cinquième place de Premier League, avant de se déplacer sur la pelouse d’Aston Villa lors de la prochaine journée. De son côté, West Ham, 13e, devra se relancer contre Crystal Palace le weekend prochain.

# Club J V N D BP BC Diff Pts 1 ▲ Arsenal v v v n v > 12 10 1 1 30 11 19 31 2 ▼ Manchester City v v d v v > 12 9 2 1 37 11 26 29 3 Tottenham v v d d v > 13 8 2 3 26 16 10 26 4 Newcastle v n v v v > 13 6 6 1 24 10 14 24 5 ▲ Manchester United v n v n v > 12 7 2 3 17 16 1 23 6 ▼ Chelsea v v n n d > 12 6 3 3 17 15 2 21 7 Fulham d n v v n > 13 5 4 4 22 22 0 19 8 Brighton d d n d v > 12 5 3 4 19 15 4 18 9 Liverpool d v v d d > 12 4 4 4 23 15 8 16 10 Crystal Palace v n v d v > 12 4 4 4 13 16 -3 16 11 Brentford d v n d n > 13 3 6 4 19 22 -3 15 12 Everton d d d v n > 13 3 5 5 11 12 -1 14 13 West Ham v n d v d > 13 4 2 7 11 13 -2 14 14 Bournemouth v n d d d > 13 3 4 6 12 28 -16 13 15 Leeds d d d d v > 12 3 3 6 15 19 -4 12 16 Aston Villa n d d v d > 13 3 3 7 11 20 -9 12 17 Southampton d n v n d > 13 3 3 7 11 20 -9 12 18 Leicester d n v v d > 13 3 2 8 21 25 -4 11 19 Wolves d v d d n > 13 2 4 7 6 19 -13 10 20 Nottingham Forest n d n v d > 13 2 3 8 8 28 -20 9