Premier League: Manchester United dompte Liverpool et lance enfin sa saison

Ce lundi soir, la troisième journée de Premier League se clôturait avec un choc entre Manchester United et Liverpool à Old Trafford. Déchaînés devant leur public, les Red devils se sont imposés sur le score de 2-1.

C’était le choc de cette troisième journée de Premier League. Manchester United accueillait Liverpool, pour un duel entre deux équipes qui ne comptaient toujours aucune victoire dans ce championnat anglais. Et pour ce match, l’entraîneur des Reds Devils a fait le choix fort de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc. Une décision payante puisque les Mancuniens ont décroché leur premier succès de la saison sur le score de 2-1.

Auteur d’un excellent début de rencontre, Manchester United prenait le contrôle du match et Elanga trouvait le poteau (10e), avant un sublime enchaînement de Sancho, qui ouvrait le score (1-0, 16e). En difficulté, les Reds ne parvenaient pas à produire leur jeu et confirmaient leur début de saison compliquée. Mais le tableau d’affichage n’évoluait plus avant la pause. Au retour des vestiaires, MU baissait un peu de rythme, mais les hommes de Jurgen klopp n’en profitaient pas.

Finalement, Manchester United parvenait logiquement à faire le break grâce à une belle conclusion de Rashford, trouvé par Martial quelques secondes après son entrée en jeu (2-0, 53e). Rashford, auteur d’une belle performance, aurait pu s’offrir un doublé après un sublime enchaînement (76e). En fin de match, Mohamed Salah réduisait le score pour Liverpool, mais ne pouvait empêcher la première défaite de la saison des siens.

Avec cette première victoire, Manchester United grimpe à la 14è place et sort de la zone rouge. Lors de la prochaine journée, les Red Devils se déplaceront à Southampton. De son côté, Liverpool est 16è de Premier League, et devra tout donner contre Bournemouth le weekend prochain, pour décrocher sa première victoire de la saison.