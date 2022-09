Premier League: Manchester United dompte Leicester, Sancho buteur

Pour le compte du dernier match de la cinquième journée de Premier League ce jeudi soir, Manchester United s’est imposé sur la pelouse de Leicester (0-1). Jason Sancho a inscrit l’unique but de la rencontre.

Manchester United se déplaçait ce jeudi soir sur la pelouse de Leicester, en clôture de la cinquième journée de Premier League. Les Red Devils voulaient confirmer leur forme du moment, après leur victoire contre Southampton le week-end dernier. Et les hommes d’ Erik Tneh Hag ont parfaitement enchaîné avec un nouveau succès sur le score de 0-1.

Dès l’entame, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, encore laissé sur le banc au coup d’envoi, montraient toute leur bonne intention. Un début de rencontre maîtrisé, sublimé par l’ouverture du score de Jadon Sancho, à la finition d’un joli mouvement collectif (0-1, 23è). Après ce but, le rythme redescendait un peu et les deux équipes retournaient au vestiaire sur cette petite différence.

En seconde période, Casemiro entrait en jeu, à la place d’Anthony Elanga, pour aider à conserver le score avec son impact physique. CR7 aussi a été lancé par son entraîneur lors de ce second acte, mais le portugais restait une nouvelle fois muet et la rencontre prenait fin sur cette victoire (0-1) des Red Devils. Avec ce succès, le troisieme d’affilé, Manchester United grimpe à la 5e place, 6 points derrière le leader, Arsenal, qu’il recevra lors de la prochaine journée. De son côté, Leicester est dernier de Premier League, et confirme son début de saison catastrophique.