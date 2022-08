Premier League : Manchester United chute d’entrée face à Brighton

A l’occasion de la première journée de Premier League, édition 2022/2023, Manchester United recevait Brighton Albion à Old Trafford ce dimanche. Les Red Devils débutent leur saison de la pire des manières par une défaite (1-2).

L’ère Erik Ten Hag débute à Manchester United par une défaite. Opposés à Brighton ce dimanche, pour le compte de la première journée de la nouvelle saison de Premier League, les Mancuniens ont été défaits devant leur public sur le score de 2-1. Au coup d’envoi, le technicien néerlandais avait choisi de laisser Cristiano Ronaldo sur le banc, toujours annoncé dans la rubrique des transferts.

Dominateurs dans le jeu avec plus de 75% de possession de balle dans le premier quart d’heure, les Red Devils vont pourtant se faire surprendre à l’heure de jeu. Idéalement lancé par Trossard, Welbeck trouvait Gross, esseulé au second poteau, qui concluait d’un plat du pied droit (0-1, 30e) pour les visiteurs. Sonné, le club mancunien perdait progressivement le fil, avant de voir leur adversaire faire le break grâce à Gross qui s’offrait un doublé (0-2, 39e). Le score en bougeait plus avant la pause.

Ronaldo n’a pas été décisif

Déterminé à revenir dans cette rencontre, Ten Hag décidait alors d’envoyer Cristiano Ronaldo sur la pelouse en début de seconde période. Parfaitement lancé dans la profondeur, quelques secondes plus tard, le quintuple Ballon d’or centrait en direction de Rashford mais ce dernier butait sur le gardien adverse (60e). L’heure de jeu passée, United continuait de pousser pour réduire la marque. Une nouvelle fois trouvé sur un centre de Fernandes, Rashford manquait le cadre (65e).

Finalement, c’est Mac Allister qui trompait son propre gardien (1-2, 68e) pour la réduction du score de United. Portés par ce but, les coéquipiers de CR7 poussaient encore et Dalot, d’une frappe tendue du droit, faisait briller Sanchez (73e). Bien plus consistant en seconde période, Manchester United manquait malgré tout de réalisme pour trouver l’égalisation. Le match se terminait sur cette défaite (1-2). Appelé pour redonner à Manchester United sa place dans l’élite anglaise et européenne, Erik Ten Hag a encore du boulot.