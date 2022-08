Premier League: Manchester City tenu en échec par Newcastle après un match fou

Au terme d’une rencontre incroyable, Newcastle et Manchester City se sont séparés sur un score nul (3-3) à St James’ Park, dans le cadre de la 3ème journée de Premier League ce dimanche.

Manchester City a laissé filer ses premiers points de la saison en Premier League. Après deux victoires en deux journées, le champion d’Angleterre en titre se déplaçait ce dimanche sur la pelouse de Newcastle pour le compte de la troisième journée du championnat anglais. Une confrontation qui a offert un spectacle formidable, mais les deux équipes n’ont pas pu se départager (3-3).

Premier League 2022-2023 | Journée 3 | St. James' Park | 21 Août 2022 - 4:30 Newcastle d v v v n 3 : 3 Voir score Match terminé Manchester City v n v v v M. Almirón 28' C. Wilson 39' Kieran Trippier 54' İlkay Gündoğan 5' E. Haaland 61' Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva 64' 22 Nick Pope 33 D. Burn 4 S. Botman 5 Fabian Lukas Schär 2 Kieran Trippier 7 Joelinton 39 Bruno Guimarães Rodriguez Moura 28 J. Willock 10 A. Saint-Maximin 9 C. Wilson 24 M. Almirón 31 Ederson Santana de Moraes 7 João Pedro Cavaco Cancelo 6 Nathan Benjamin Aké 5 John Stones 2 Kyle Walker 8 İlkay Gündoğan 16 Rodrigo Hernández Cascante 17 Kevin De Bruyne 47 P. Foden 9 E. Haaland 20 Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva 1ère période 45' 2ème période 90'

La rencontre démarrait sur les chapeaux de roue, avec l’ouverture du score express de Gündoğan, servi par Bernardo Silva après un joli numéro balle au pied (0-1, 5e). On pensait alors que les Citizens allaient dérouler, mais c’était sans compter sur les Magpies et leur formidable esprit combatif. Un peu avant la demi-heure de jeu, Almiron reprenait un centre plongeant de Saint-Maximin avec un peu de réussite pour égaliser (1-1, 29e). Sur leur lancée, les locaux vont prendre l’avantage quelques minutes plus tard grâce à Wilson sur une nouvelle offrande de Saint-Maximin (2-1, 39e).

Au retour des vestiaires, les deux équipes se rendaient coup pour coup, mais c’est Newcastle qui va trouver à nouveau le chemin des filets. Sur un bijou de coup franc, Trippier faisait le break pour les siens (3-1, 54e). Touchés dans leur orgueil, les Mancuniens se réveillaient enfin grâce à Erling Haaland qui réduisait le score en renard des surfaces (3-2, 60e). Dans la foulée, Bernardo Silva ramenait son équipe dans le match en égalisant (3-3, 64e).

Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, le score n’évoluera plus dans cette rencontre, et les 22 acteurs se séparaient sur un match nul spectaculaire (3-3). Newcastle enchaîne un deuxième nul, mais confirme son début de saison prometteur. De son côté, Manchester City laisse filer ses premiers points de la saison, mais également Arsenal qui occupe désormais seul le fauteuil de leader.

Les résultats complets de la journée

21 Août 2022 Premier League 2022-2023 Newcastle 3 3 Manchester City Premier League 2022-2023 Leeds 3 0 Chelsea Premier League 2022-2023 West Ham 0 2 Brighton 20 Août 2022 Premier League 2022-2023 Bournemouth 0 3 Arsenal Premier League 2022-2023 Crystal Palace 3 1 Aston Villa Premier League 2022-2023 Everton 1 1 Nottingham Forest Premier League 2022-2023 Fulham 3 2 Brentford Premier League 2022-2023 Leicester 1 2 Southampton Premier League 2022-2023 Tottenham 1 0 Wolves