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Premier League : Manchester City s’impose 4-1 à Crystal Palace

Manchester City a battu Crystal Palace 4-1 vendredi 28 août à Selhurst Park, enchaînant un deuxième succès en championnat grâce aux doublés d’Erling Haaland et de Rayan Cherki lors du début de l’ère Enzo Maresca.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Premier League : Manchester City s’impose 4-1 à Crystal Palace
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Haaland a ouvert la marque à la 17e minute avant d’ajouter un quatrième but à la 84e. Cherki a creusé l’écart en seconde période avec deux réalisations à la 54e puis à la 59e minute.

Crystal Palace a réduit le score sur un coup franc de Yéremy Pino, officiellement enregistré comme un but contre son camp de Gianluigi Donnarumma. La rencontre marquait le premier match de Pierre Sage à Selhurst Park à la tête du club londonien.

Ce succès porte Manchester City à six points après deux journées de la saison 2026-2027 et prolonge un début de mandat sans faute pour Maresca.

Manchester City doit ensuite recevoir Coventry City le samedi 5 septembre, selon le calendrier officiel du club.

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