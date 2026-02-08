Premier League : Manchester City renverse Liverpool à Anfield et reste au contact d’Arsenal

Manchester City a su renverser la situation à Anfield pour s’imposer 2-1 face à Liverpool, dimanche, lors de la clôture de la 25e journée de Premier League. Menés dans les derniers instants, les joueurs de Pep Guardiola ont conservé leur sang-froid pour arracher la victoire dans un final plein de tension.

Le ton est donné dès les premières minutes : Erling Haaland sollicite Alisson dès la 2e minute avec une frappe à ras de terre, obligeant le gardien brésilien à se détendre. Après la pause, City multiplie les offensives et pousse pour trouver une ouverture, mais se heurte à une défense et à un portier appliqués, notamment sur une tentative repoussée peu après l’heure de jeu (56e).

Ce sont pourtant les Reds qui prennent l’avantage à la 74e minute, grâce à un coup franc superbe signé Dominik Szoboszlai qui trompe la défense adverse et fait chavirer Anfield.

La fin de rencontre bascule ensuite en faveur des Citizens. À la 84e, Bernardo Silva remet les comptes à zéro en exploitant une déviation de la tête d’Haaland dans la surface (1-1). Dans la minute additionnelle suivante, Alisson commet une faute sur Matheus Nunes et concède un penalty (90+1). Haaland transforme avec sang-froid au 90+3, portant le score à 2-1. Malgré une ultime parade du gardien brésilien face à Rayan Aït-Nouri et une tentative dangereuse de Mac Allister, City tient bon. Un but de Rayan Cherki est finalement annulé pour une faute, puis Szoboszlai reçoit un carton rouge à la 90+13e minute.

Ce succès permet à Manchester City de rester collé au leader Arsenal, à six longueurs, tandis que Liverpool stagne à la sixième place du championnat, à égalité de points avec Brentford.