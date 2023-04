Premier League: Manchester City massacre Arsenal et fonce vers le titre

-Publicité-

Manchester City est revenu à deux points d’Arsenal, avec deux matchs en moins, après sa démonstration de force à l’Etihad, mercredi, contre les Gunners (4-1), à l’occasion de la 33è journée de Premier League.

Pep Guardiola indiquait la veille que la rencontre ne sera pas décisive dans la course au titre. Et pourtant, elle a permis aux Cityzens de revenir à deux longueurs des Gunners en tête du classement alors qu’ils ont deux matchs de plus à disputer. Manchester City a en effet laminé Arsenal, mercredi soir, à l’occasion de la 33è journée de Premier League. En réception des Canonniers à l’Etihad stadium, les Skyblues se sont imposés sur le score de 4-1.

Exceptionnels pendant 90 min, dans un match qu’ils ont dominé de la tête et des épaules, les Citizens n’ont laissé aucun espoir à leur adversaire du soir. Intenable, Kevin de Bruyne a été l’un des grands artisans de cette victoire facile des locaux. Le meneur de jeu belge s’est offert un doublé (7è, 54è) et a délivré une passe décisive dans le succès des siens. John Stones (45è +1) et le cyborg norvégien, Erling Haaland (90è+5) ont participé à la fête, tandis que Rob Holding a sauvé l’honneur pour Arsenal (86è).

Avec cette prestation XXL, Manchester City a sans doute repris les commandes de son avenir en championnat. Sans faux pas, et il est compliqué d’en imaginer vu leur forme actuelle, les Mancuniens pourraient retrouver un trône qui leur échappe depuis plusieurs mois.

