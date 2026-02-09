Premier League – Manchester City : Haaland a marqué contre toutes les équipes rencontrées à l’extérieur

Dimanche, lors de la 25e journée de Premier League, Manchester City a décroché une précieuse victoire à Anfield en s’imposant 2-1 face à Liverpool. Face à une défense redoutable qui a longtemps contenu ses offensives, City a finalement trouvé la faille en fin de partie et repart avec les trois points.

La décision est intervenue dans les toutes dernières minutes, sur penalty, transformé par Erling Haaland. Le buteur norvégien avait été contenu pendant une grande partie de la rencontre par la charnière des Reds, mais il a su se montrer décisif au moment opportun en offrant à son équipe un succès important dans la lutte pour le titre.

Ce succès à l’extérieur revêt une signification particulière pour Haaland, qui continue d’enrichir son palmarès personnel en Premier League.

Performance à l’extérieur : panorama chiffré

En effet, le but inscrit à Anfield lui permet d’ajouter Liverpool à la liste des clubs contre lesquels il a marqué hors de l’Etihad, consolidant ainsi une série impressionnante. Le Norvégien affiche des statistiques éloquentes sur la route : il a trouvé les filets six fois face à West Ham et cinq fois contre Crystal Palace. Trois réalisations le distinguent à égalité contre Tottenham, Arsenal, Fulham, Wolverhampton et Chelsea.

Parmi ses autres performances à l’extérieur, on relève deux buts face à Manchester United, Brighton et Southampton. Il a également inscrit un but lors de ses sorties contre Nottingham Forest, Aston Villa, Brentford, Newcastle, Bournemouth et désormais Liverpool. Ces chiffres témoignent d’une régularité rare, quel que soit l’adversaire ou le stade.

Match après match, Haaland confirme son statut d’attaquant prolifique en Angleterre, capable de peser sur les grandes affiches et de transformer les occasions décisives quand son équipe en a le plus besoin.