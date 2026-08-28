BENIN WEB TV

Premier League : Manchester City en déplacement à Crystal Palace

Manchester City se déplace vendredi 28 août à Selhurst Park pour affronter Crystal Palace lors de la 2e journée de Premier League, avec l’objectif d’enchaîner après sa victoire 2-1 contre Bournemouth en ouverture.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
77vues
Premier League : Manchester City en déplacement à Crystal Palace
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Le coup d’envoi est prévu à 19h00 GMT dans le sud de Londres, pour le premier rendez-vous à domicile de Palace en championnat sous Pierre Sage.

City aborde ce premier déplacement de Premier League sous Enzo Maresca avec trois points déjà pris, grâce à son succès du 23 août face à Bournemouth.

Crystal Palace cherche de son côté à réagir après sa défaite 2-0 à Everton lors de la 1re journée, où Kiernan Dewsbury-Hall et Thierno Barry ont marqué pour les Toffees.

La rencontre marquera le premier déplacement de championnat de City sous Maresca, tandis que Palace tentera d’ouvrir son compteur de points devant son public.

Articles liés

Bundesliga : le Bayern Munich lance sa saison contre StuttgartBundesliga : le Bayern Munich lance sa saison contre StuttgartLigue 1 : Lille reçoit le PSG pour la 2e journéeLigue 1 : Lille reçoit le PSG pour la 2e journéeNigeria : Ibrahim Gusau démissionne de la présidence de la NFFNigeria : Ibrahim Gusau démissionne de la présidence de la NFFLigue 1: le groupe du PSG face à Lille avec plusieurs absentsLigue 1: le groupe du PSG face à Lille avec plusieurs absents

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV