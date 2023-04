Premier League: Manchester City écrase Liverpool

Manchester City a balayé Liverpool (4-1), ce samedi après-midi, lors de 29e journée de Premier League. Les Mancuniens reviennent provisoirement à 5 points d’Arsenal.

Après la trêve internationale, la Premier League faisait son retour ce samedi après-midi, avec un choc entre Manchester City et Liverpool à l’Etihad Stadium. Une rencontre importante pour les deux équipes. Les Mancuniens devaient remporter la victoire pour rester au contact d’Arsenal. De leur côté, les Reds avaient besoin des trois points pour encore croire au top 4 en fin de saison. Au final, le match a tourné en faveur des Cityzens qui se sont largement imposés sur le score de 4-1.

C’est pourtant Liverpool qui ouvrait la marque en première période grâce à un but de Mohamed Salah (0-1, 17e). Un avantage de courte durée puisque Alvarez ramenait les deux équipes à égalité quelques minutes plus tard (1-1, 27e). Le score ne bougeait plus avant la pause. Juste au retour des vestiaires, Manchester City passait devant, suite à une contre-attaque éclair conclue par Kevin De Bruyne (2-1, 46e).

Ikay Gündogan (3-1, 54e) et Jack Grealish (4-1, 74e) parachevaient le succès des Mancuniens. Manchester City n’a donc pas tremblé et revient à cinq points d’Arsenal. De son côté, Liverpool n’y arrive plus et semble plus que jamais s’éloigner de la Ligue des champions.