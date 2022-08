Premier League : Manchester City dompte West Ham, grâce à un doublé de Haaland

Pour ses débuts en Premier League ce dimanche, Manchester City s’est imposé contre West Ham (2-0). Le géant norvégien Erling Haaland a inscrit un doublé.

Champion d’Angleterre en titre, Manchester City débutait sa nouvelle saison en Premier League ce dimanche sur la pelouse de West Ham. Pour cette rencontre, Pep Guardiola alignait sa recrue phare de l’été, Erling Haaland, à la pointe de l’attaque. Et le norgévien s’est montré décisif en inscrivant un doublé pour la victoire (2-0) des siens.

Après un début de match à l’avantage des Hammers, les débats s’équilibraient par la suite, et Manchester City en profitait pour ouvrir le score un peu après la demi-heure de jeu. Entré en cours de match pour remplacer Fabianski blessé, Areola s’illustrait en concédant un penalty sur Haaland. Le Norvégien le transformait dans la foulée et inscrivait son premier but sous ses nouvelles couleurs. Les deux équipes rentraient au vestiaire avec cette petite différence.

Lors du second acte, West Ham accélérait et mettait la pression sur la défense des Skyblues. Mais les hommes de David Moyes peinaient à se montrer efficaces. En face, les Sky Blues n’avaient pas de problème d’efficacité, puisque l’inévitable Erling Haaland s’offrait un doublé après l’heure de jeu pour faire le break (65e, 2-0). De quoi assommer les Hammers qui ne reviendront plus dans la partie.

Grâce à sa nouvelle machine à marquer, Manchester City s’offre donc un premier succès et lance parfaitement sa nouvelle saison de Premier League. La bande de Pep Guardiola prouve qu’elle est clairement candidate à sa propre succession, même si la saison vient de débuter.