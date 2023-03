Premier League: Manchester City dompte Newcastle

Manchester City a battu Newcastle (2-0), ce samedi, en ouverture de la 26e journée de Premier League. Les Cityzens reviennent à deux points d’Arsenal.

La 26è journée du championnat anglais a débuté ce samedi après-midi, avec la réception de Newcastle par Manchester City. Relégués à cinq points d’Arsenal avant le coup d’envoi de la rencontre, les Cityzens devaient remporter la victoire pour rester au contact des Gunners. Une mission sereinement accomplie par les hommes de Pep Guardiola qui se sont imposés sur le score de 2-0.

Phil Foden a idéalement lancé les Mancuniens au quart d’heure de jeu. L’international Anglais s’est faufilé dans la surface des Magpies à toute vitesse avant de tromper Pope (1-0, 15e). Le score ne bougeait plus avant la pause malgré quelques tentatives de la part des visiteurs. Au retour des vestiaires, Manchester City tentait de faire le break sans pour autant forcer son talent.

C’est finalement Bernardo Silva, entré en jeu à la 65e, qui a mis le champion d’Angleterre en titre à l’abri dans cette rencontre. Sur son premier ballon, le portugais réussissait un enchaînement après une déviation astucieuse signée Haaland (2-0, 67e). La tension montait d’un cran après ce but, mais le score était définitif.

Avec cette victoire, Manchester City aligne un 7e match sans défaite toutes compétitions confondues et revient provisoirement à deux points d’Arsenal. De son côté, Newcastle confirme sa mauvaise passe et n’a désormais plus gagné depuis le 15 janvier en Premier League.