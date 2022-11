Premier League: Manchester City chute à domicile contre Brentford

A l’occasion de la 16 journée de Premier League, Manchester City a été défait, à l’Etihad Stadium, par Brentford (1-2).

Deuxième défaite de la saison en Premier League pour Manchester City. En ouverture de la 16è journée du championnat anglais, les Sky Blues recevaient Brentford pour tenter de mettre la pression sur Arsenal. Mais les protégés de Pep Guardiola, qui ont semblé avoir la tête ailleurs, sont passés complètement à côté de leur match, se faisant battre devant leur public sur le score de 1-2.

Solide, dès l’entame de la rencontre, les visiteurs ouvraient le score à la 16è minute, grâce à Ivan Toney. L’attaquant anglais dominait de la tête la défense de City et surprenait Ederson (1-1). Réveillés par ce but, les Mancuniens se montraient plus entreprenants, et réussissaient à revenir à la marque en toute fin de première mi-temps. Phil Foden envoyait un missile en lucarne et égalisait (1-1, 45e).

Au retour des vestiaires, Manchester City n’arrivait pas à emballer la rencontre. Ses deux stars Kevin De Bruyne et Erling Haaland peinaient à faire la différence. Incapables de se montrer dangereux, les protégés de Guardiola vont se faire punir au bout du temps additionnel de la seconde période. Ivan Toney s’offrait un doublé pour infliger à City sa deuxième défaite de la saison en championnat (1-2, 90e+7). Avec ce mauvais pas, les Cityzens laissent une opportunité en or à Arsenal de prendre cinq points d’avances en tête du classement de Premier League.