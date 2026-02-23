Premier League: « Man City sera champion », Adebayor enfonce le clou et enterre Arsenal

Ancien Gunners devenu supporter des Cityzens, Emmanuel Adebayor ne croit pas une seconde à un sacre d’Arsenal et assure que l’expérience de Manchester City fera la différence dans la course au titre de champion d’Angleterre.

Dans une interview accordée à Premier League Productions au lendemain du derby londonien remporté haut la main par Arsenal face à Tottenham (4-1), Emmanuel Adebayor a livré un pronostic sans appel : pour l’ancien attaquant togolais, c’est Manchester City qui sera sacré champion d’Angleterre.

Malgré la démonstration des Gunners, désormais cinq points devant les Cityzens au classement, l’ex-international reste de marbre. Son argument ? La science du résultat et l’épaisseur d’un effectif rompu aux joutes décisives.

« J’ai regardé le calendrier des deux équipes. Je pense que City finira devant », a-t-il asséné. « Je mise sur l’expérience. Guardiola et ses joueurs savent gagner ce genre de course. Et cette saison, il a encore renforcé son groupe. »