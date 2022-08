Premier League: Man City déroule contre Bournemouth, Arsenal dompte Leicester

Ce samedi après-midi, plusieurs rencontres de la 2è journée de Premier League étaient au programme. Dans ses installations, Manchester City s’est amusé contre Bournemouth (4-0). De son côté, Arsenal a pris le dessus sur Leicester (4-2).

La nouvelle saison de Premier League se poursuivait ce samedi, avec la deuxième journée. Champion en titre, Manchester City recevait Bournemouth à l’Etihad dans une rencontre qui s’annonçait déséquilibrée. Et les Sky Blues ont tenu leur rang avec une victoire facile sur le score de 4-0.

L’allemand Ilkay Gündogan ouvrait le score pour les siens, bien servi par Erling Haaland (1-0, 19è). Derrière, Kevin De Bruyne doublait la mise de l’extérieur du pied (2-0, 31è), avant que Phil Foden (37è) ne creuse l’écart avant la pause. En seconde période, un contre-son-camp du Colombien Jefferson Lerma suffisait aux hommes de Pep Guardiola pour accroître leur avance et glaner la deuxième victoire en championnat cette saison. Avec ce succès, les hommes de Pep Guardiola enchaînent en championnat et prennent provisoirement la tête du classement.

Arsenal trop fort pour Leicester

Dans l’autre affiche de ce samedi, Arsenal et Leicester croisaient les crampons à l’Emirats dans un choc palpitant. La rencontre a finalement tourné à l’avantage des Gunners (4-2) qui étaient beaucoup trop forts pour leur adversaire. L’attaquant brésilien Gabriel Jesus s’offrait un doublé (23è, 35è) en première mi-temps, ses deux premières réalisations de la saison, pour permettre aux siens de retourner aux vestiaires avec un avantage confortable. En seconde période, les Foxes réduisaient le score grâce au contre-son-camp de Saliba.

Mais Granit Xhaka puis Martinelli, qui marquait dans la foulée de la réduction du score de James Maddison, validaient la victoire d’Arsenal. Les protégés d’Arteta sont deuxièmes au classement. Dans les autres rencontres de l’après-midi, Leeds et Southampton se sont neutralisés sur un score de 2 buts partout. Enfin, les deux derniers matches de ce multiplex, Brighton-Newcastle et Wolverhampton-Fulham, se terminaient sur un score nul et vierge.

Tous les résultats de ce samedi après-midi

Premier League 2022-2023 Aston Villa 2 1 Everton Premier League 2022-2023 Arsenal 4 2 Leicester Premier League 2022-2023 Brighton 0 0 Newcastle Premier League 2022-2023 Manchester City 4 0 Bournemouth Premier League 2022-2023 Southampton 2 2 Leeds Premier League 2022-2023 Wolves 0 0 Fulham Premier League 2022-2023 Brentford 4 0 Manchester United