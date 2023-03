Premier League: Liverpool tombe face à Bournemouth

Liverpool a été battue sur la pelouse de Bournemouth (0-1), ce samedi après-midi, en ouverture de la 27è journée de Premier League. Les Reds ratent l’occasion d’accéder au top 4.

La 27è journée de Premier League débutait ce samedi après-midi, avec le déplacement de Liverpool sur la pelouse de Bournemouth. Après leur historique et écrasante victoire contre Liverpool (7-0) le weekend dernier, les Reds se présentaient avec le plein de confiance, mais ça n’a pas suffit. Les coéquipiers de Mohamed Salah sont retombés dans leurs travers et ont été défaits sur la plus courte des marges (0-1).

Le début de rencontre était en faveur de Liverpool qui enchaînait les occasions sans trouver la faille. Les Reds se faisaient finalement surprendre juste avant la demi-heure de jeu. Dango Ouattara trouvait parfaitement Philip Billing qui ne se faisait pas prier pour tromper la vigilance d’Alisson Becker (1-0, 28e). Le score n’évoluait plus avant la pause. Au retour des vestiaires, les hommes de Jürgen Klopp tentaient le tout pour le tout pour égaliser et ils ont eu leur chance à la 69è.

L’arbitre de la rencontre accordait un penalty au Reds, après qu’un joueur de Bournemouth ait touché le ballon de la main dans sa propre surface. Mohamed Salah s’élançait mais manquait sa tentative. Liverpool s’inclinait donc sur le score de 1-0 et rate l’opportunité de prendre la quatrième place de Premier League. De son côté, Bournemouth remonte à la 16e place et sort de la zone rouge.