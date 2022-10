Premier League: Liverpool chute à Nottingham Forest 

Liverpool s’est incliné face à Nottingham Forest (0-1) ce samedi après-midi, à l’occasion de la treizième journée de Premier League. Une désillusion pour les Reds qui s’éloignent davantage du big four.

Après trois victoires consécutives dont la démonstration de force face aux Rangers (7-1) en Ligue des champions, Liverpool retombe dans ses travers. Les Reds se sont en effet inclinés face au promu Nottingham Forest ce samedi, à l’occasion de la treizième journée de Premier League. Dans un match disputé à City Ground, les Merseysiders ont été battus sur le score de 1-0. L’unique but de la rencontre a été marqué par Taiwo Awoniyi en début de seconde période.

Septième au classement avant le coup d’envoi, Liverpool était pourtant bien parti pour arracher la victoire face à lanterne rouge du championnat. Carvalho (11è) puis Firmino de la tête (24è) lançaient idéalement les hostilités face aux Tricky Trees, acculés dans leur camp. Si Kouyaté (19e), Awoniyi (25e) et Lingard (31e) ont tenté de faire sortir Nottingham de l’eau, les meilleures occasions étaient indiscutablement du côté de Liverpool. Salah (30è) et Firmino (38è) ont une nouvelle fois essayer quelques incursions dans le camp adverse…sans succès. Score à la pause: 0-0.

Au retour des vestiaires, Salah se retrouvait tout seul sur un coup franc lointain mais ratait complètement sa reprise (51e). Sur un centre puissant devant le but, Awoniyi reprenait le ballon et trompait Alisson à bout portant pour ouvrir le score en faveur des locaux (1-0, 55e), avant de trouver Gibbs-White, dont l’occasion du break était contrée par la défense (58e). Score final: 1-0. Liverpool s’incline donc et rate l’occasion de se rapprocher du top 4.