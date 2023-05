Premier League: les nominés pour le titre de joueur de l’année, les Africains zappés

-Publicité-

La Premier League a dévoilé ce jeudi les nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison. L’attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, ne figure pas sur la liste.

La Premier League a publié ce jeudi la liste des sept joueurs nominés pour le titre du meilleur joueur de la saison. L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland (22 ans, 33 matchs et 36 buts en Premier League cette saison), qui a réalisé une première campagne impressionnante en Angleterre, est évidemment le grand favori.

Son coéquipier Kevin De Bruyne (31 ans, 30 matchs et 7 buts en Premier League cette saison) figure également sur cette liste aux côtés d’un autre habitué, l’attaquant de Tottenham, Harry Kane (29 ans, 36 matchs et 27 buts en Premier League cette saison).

Malgré leur baisse de régime en fin de saison, Arsenal est représenté par le milieu de terrain Martin Ødegaard (24 ans, 35 matchs et 15 buts en Premier League cette saison) et l’ailier Bukayo Saka (21 ans, 36 matchs et 13 buts en Premier League cette saison).

Marcus Rashford, l’attaquant de Manchester United, et Kieran Trippier (32 ans, 35 matchs et 1 but en Premier League cette saison), le latéral droit symbole de l’incroyable saison de Newcastle, complètent la liste des nominés. Auteur de 19 buts et 10 passes décisives en 36 matchs avec Liverpool en championnat, Mohamed Salah ne fait pas lui partie des candidats en course. L’attaquant égyptien a été zappé tout comme l’Algérien de Manchester City, Riyad Mahrez.

Les nominés pour le titre de meilleur entraineur de l’année

Les six entraîneurs nommés pour le titre de meilleur manager de l’année en Premier League ont également été dévoilés. Avec le probable sacre de Manchester City, Pep Guardiola apparaît comme le grand favori, malgré la concurrence du technicien d’Arsenal, Mikel Arteta. Unai Emery (Aston Villa), Roberto De Zerbi (Brighton), Marco Silva (Fulham) et Eddie Howe (Newcastle) ont également été retenus.

Les 7 nommés pour le titre de joueur de l’année en Premier League

Les 6 nommés pour le titre d’entraîneur de l’année en Premier League

