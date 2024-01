Premier League: Jurgen Klopp va quitter Liverpool à la fin de la saison

-Publicité-

Sous contrat avec les Reds jusqu’en 2026, Jurgen Klopp va quitter Liverpool à la fin de la saison, après 9 années passées avec l’écurie anglaise, a annoncé ce vendredi le technicien allemand.

Encore 5 mois environ et Jurgen Klopp ne sera plus l’entraineur de Liverpool. Le technicien allemand a décidé de quitter les Reds à la fin de cette saison 2022-2023.C’est dans un entretien accordé au média officiel du club que l’ancien coach du Borussia Dortmund a lancé cette bombe qui a secoué toute l’Angleterre.

«Je vais quitter le club à la fin de la saison. Je peux comprendre que ce sera un choc pour les gens quand ils vont l’entendre, mais je peux au moins essayer de l’expliquer. J’aime absolument tout dans ce club, dans cette ville, dans ses supporters. J’aime l’équipe, le staff, tout. Mais je prends quand même cette décision, dont je suis convaincu», a-t-il déclaré dans son interview postée ce vendredi sur les réseaux sociaux.

Et d’ajouter: «Je suis à court d’énergie. Je n’ai aucun problème actuellement, je vais bien en ce moment. Mais je sais que je ne pourrais pas continuer à faire le job encore, encore et encore. Après toutes ces années ensemble, tout le temps passé, toutes les épreuves, avec tout le respect et l’amour qui ont grandi au fil des années, je vous devais la vérité, et c’est la vérité.»

Arrivé chez les pensionnaires de la Premier League en 2015, le coach de 56 ans a permis aux Liverpuldiens de tutoyer à nouveau le sommet du foot anglais après plusieurs années de traversée du désert. Sous sa direction, ceux-ci ont notamment remporté la C1 en 2019 et la Première League en 2020.

Alors que les siens occupent actuellement la tête du championnat, avec cinq longueurs d’avance sur le dauphin Manchester City (qui a un match en moins), le tacticien allemand n’ira pas au delà de sa neuvième saison avec Liverpool. A moins que ses dirigeants ne le convainquent de poursuivre l’aventure avec les les Scousers, eux qui l’on fait signer en 2022 un nouveau bail de 4 ans, soit jusqu’en 2026.