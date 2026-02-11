Premier League J26 : Manchester United arrache le nul à West Ham

La 26e journée de Premier League a offert une fin de match bouillonnante entre West Ham et Manchester United, conclue sur un partage des points (1-1) mardi soir. Longtemps devant au score, les Hammers ont finalement vu les Red Devils égaliser dans les dernières secondes.

Dès l’entame, West Ham s’est montré entreprenant. À la 13e minute, Crysencio Summerville a surpris la défense mancunienne et décoché une frappe bien placée côté droit : Senne Lammens a dû se détendre pour détourner le ballon en corner.

Malgré une nette domination territoriale et plusieurs tentatives prometteuses, les Londoniens n’ont pas réussi à transformer leur supériorité en but avant la pause, laissant la rencontre ouverte.

Temps forts et rebondissements

La délivrance est intervenue après la mi-temps. À la 50e, Jarrod Bowen a trouvé Tomas Soucek d’un service incisif dans la surface ; le Tchèque n’a pas traîné et a ajusté une frappe à bout portant pour ouvrir le score (1-0).

Manchester United a cru revenir à la 63e minute lorsque Kobbie Mainoo a mis le cuir au second poteau pour Casemiro, qui a poussé dans le but vide. Après intervention de la VAR, l’arbitre a finalement signalé un hors-jeu et annulé l’action.

La fin de match a été électrique : à la 90e+4, Bruno Fernandes a délivré une passe lobée pour Joshua Zirkzee dont la tête est passée tout près du montant gauche, frôlant l’égalisation.

Ce sont pourtant les visiteurs qui ont arraché le nul dans les arrêts de jeu. À la 90e+6, Benjamin Šeško a contrôlé dans la surface et déclenché une frappe puissante qui a trouvé le petit filet opposé, laissant le public londonien médusé.