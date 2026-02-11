Premier League J26 : Liverpool bat Sunderland

La 26e journée de Premier League s’est poursuivie ce mercredi avec le déplacement de Liverpool à Sunderland. Les Reds, appliqués et largement dominateurs, ont pris l’ascendant et l’ont emporté 1-0 grâce à une tête décisive de Virgil van Dijk en seconde période.

Dès le coup d’envoi, Liverpool a dicté le tempo et multiplié les actions dangereuses au cours des 45 premières minutes. À la 30e minute, Florian Wirtz s’est emparé d’un ballon aux abords de la surface et a décoché une frappe bien placée du côté gauche, mais le gardien Robin Roefs a sorti une parade déterminante. Trois minutes plus tard, le même joueur s’est retrouvé à bout portant dans la zone des six mètres, sa tentative effleurant le montant droit. À la 38e minute, il a encore tenté sa chance de la tête après un rebond dans la surface, sans trouver la faille en raison d’un nouvel arrêt réflexe du portier adverse.

Le match a finalement basculé après la pause. À l’heure de jeu, Mohamed Salah a envoyé un corner parfaitement ajusté et Virgil van Dijk, plus haut que les défenseurs, a propulsé une tête puissante qui a fini dans la lucarne gauche, laissant Roefs sans réaction (0-1).

Van Dijk change le cours de la rencontre

Sunderland n’a pas rendu les armes et a tenté de revenir au score. À la 73e, Trai Hume a été le premier sur un ballon relâché dans la surface, mais la défense de Liverpool a repoussé l’action in extremis, préservant l’avance des visiteurs. Les quelques incursions locales n’ont pas suffi pour inverser la situation.