Premier League J26 : chaînes pour suivre Chelsea – Leeds United en direct

Chelsea reçoit Leeds United ce mardi à 19h30 GMT, à l’occasion de la 26e journée de Premier League. Les supporters pourront suivre la rencontre en direct via plusieurs chaînes et services selon leur zone géographique.

Chelsea reçoit Leeds United ce mardi à 19h30 GMT, à l’occasion de la 26e journée de Premier League. Les supporters pourront suivre la rencontre en direct via plusieurs chaînes et services selon leur zone géographique.

Pour les téléspectateurs francophones, la diffusion sera prise en charge par CANAL+ Live en France et dans plusieurs pays de la francophonie. Au Royaume‑Uni, la rencontre sera retransmise sur TNT Sports 4, détenteur des droits de la compétition sur le sol britannique.

En Afrique, les images seront proposées sur les antennes du groupe SuperSport, notamment MaXimo 2 et les canaux SuperSport Premier League ROA / OTT 4. Les abonnés belges pourront suivre la rencontre sur Play Sports 1.

Publicité

Chaînes internationales et options de streaming

Du côté de l’Amérique latine, le match sera disponible en Argentine via ESPN Argentina et sur Disney+ Premium, tandis qu’au Brésil il sera diffusé par ESPN Brazil et Disney+ Premium Brazil. Pour le public américain, la retransmission pourra être suivie sur Peacock ou via ESPN, selon la modalité choisie.

La diffusion en streaming est accessible par les plateformes officielles des diffuseurs : Discovery+ sert d’accès aux contenus TNT Sports au Royaume‑Uni, et les applications ESPN et Disney+ offrent des options de visionnage pour les abonnés en Amérique. En Afrique, certaines retransmissions seront également visibles via les offres numériques de BeIN Sport et les services OTT de SuperSport.

Avant le coup d’envoi, il est conseillé de vérifier la disponibilité du match sur votre fournisseur local et de vous assurer que votre abonnement comprend bien la chaîne ou le bouquet concerné, afin d’éviter toute mauvaise surprise le soir de la rencontre.