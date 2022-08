Premier League: Harry Kane efface Sergio Aguero des tablettes

L’attaquant de Tottenham Hotspur, Harry Kane, a battu samedi le record de buts marqué en Premier League avec un seul club, détenu par la légende de Manchester City, Sergio Augero, lors de la victoire 1-0 des Spurs face à Wolverhampton.

Sauveur de Tottenham la semaine dernière face à Chelsea (2-2), Harry Kane en a remis ça ce samedi. L’attaquant anglais a été l’unique buteur de la courte victoire des Spurs face à Wolverhampton (1-0) ce samedi, à l’occasion de la troisième journée de Premier League. Une réalisation précieuse pour les Londoniens qui signent leur deuxième succès en ce début de saison après leur carton en ouverture, contre Southampton (4-1).

Premier League 2022-2023 | Journée 3 | Tottenham Hotspur Stadium | 20 Août 2022 - 12:30 Tottenham v v v v n 1 : 0 Voir score Match terminé Wolves d n d d n Harry Kane 64'

Mais pas que puisqu’avec ce but marqué de la tête par l’avant-centre des Three Lions à l’heure de jeu, Harry Kane rentre un peu plus dans la légende. Le canonnier anglais devient le meilleur buteur pour un seul et même club de Premier League, avec 185 buts. Un record détenu jusqu’ici par la légende de Manchester City, l’argentin Sergio Aguero.

Kane devance également Wayne Rooney (Man Utd, 183 buts), Thierry Henry (Arsenal, 175 buts) et Alan Shearer (Newcastle, 148 buts). « Ça a été neuf ou 10 ans fantastiques en Premier League. Espérons qu’il reste encore de nombreuses années. J’aime toujours marquer », a déclaré le joueur de 29 ans en fin de match.

« Le plus important, c’est de gagner des matchs. Félicitations aux garçons, ils ont creusé profondément. Nous devons mieux démarrer les matchs. Nous devons nous améliorer. Mais le signe d’une bonne équipe est de gagner quand vous ne jouez pas à votre meilleur », a-t-il ajouté.