Premier League: Erling Haaland s’offre le record de but sur une saison

Buteur lors de la victoire (3-0) de Manchester City contre West Ham ce mercredi, Erling Haaland est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League sur une saison depuis le début de l’ère actuelle en 1992-1993. Un nouveau record impressionnant pour celui qui en est à sa première saison dans le championnat anglais.

Pour son match en retard de la 28e journée de Premier League, Manchester City a infligé une défaite cuisante à West Ham sur le score de 3-0 mercredi soir. Les Skyblues ont trouvé le chemin des filets en seconde période grâce à des buts de Nathan Aké à la 49e minute, Erling Haaland à la 70e minute et Phil Foden à la 85e minute. Cette victoire a permis à l’équipe de Pep Guardiola de reprendre la tête du championnat. La soirée a été réussie pour les Mancuniens non seulement sur le plan collectif, mais aussi sur le plan individuel. En effet, le nouveau but de Haaland lui a permis d’établir un nouveau record.

Moins d’une semaine après avoir marqué sur penalty contre Fulham le week-end dernier, l’attaquant norvégien a inscrit le 86e but de son équipe cette saison et, plus important encore, sa 35e réalisation en Premier League. Il a ainsi officiellement battu le record de buts inscrits en une saison depuis le début de l’ère PL en 1992-1993. Ce record était détenu par deux buteurs, Andy Cole et Alan Shearer, qui avaient marqué respectivement 34 buts pour Newcastle en 1993/94 et Blackburn la saison suivante pour le second.

Recruté cet été en provenance de Dortmund, Erling Haaland aura marché sur le championnat anglais en une seule année. Et le prodige norvégien a encore 5 matchs a disputé avec Manchester City en Premier League pour améliorer son record. Avec toutes ces prouesses et son club encore en lice pour un incroyable triplé, Haaland se positionne comme le favori pour le prochain Ballon d’Or.

