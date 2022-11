Premier League: Erling Haaland sauve Manchester City contre Fulham

Manchester City a souffert pour s’imposer (2-1) contre Fulham ce samedi, à l’occasion de la quinzième journée de Premier League. De retour de blessure, Erling Haaland a inscrit le but de la victoire.

La quinzième journée de Premier League débutait ce samedi après-midi, avec un multiplex de 4 matchs. Dauphin d’Arsenal au coup d’envoi, Manchester City accueillait Fulham, dans son antre de l’Etihad Stadium. Les hommes de Pep Guardiola, tombeurs de Leicester le week-end dernier, devaient s’imposer contre leur adversaire du jour pour prendre provisoirement la tête du championnat anglais. Et les Citizens ont souffert, mais ont finalement accompli leur mission, en remportant ce duel sur le score de 2-1.

Les Mancuniens prenaient les devants très tôt dans la rencontre. Servi par Gündogan dans le dos de la défense, Alvarez armait une lourde frappe du droit pour tromper le gardien adverse (1-0, 16e). Mais la rencontre a basculé quelques minutes plus tard. Coupable d’une faute sur Harry Wilson en tant que dernier défenseur, Cancelo concédait un penalty et se faisait expulser. Pereira se chargeait d’exécuter la sentence pour relancer les visiteurs (1-1, 28e). Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur ce score de parité.

Lors du second acte, Manchester City, en infériorité numérique, avait du mal à se montrer dangereux en attaque. C’est finalement Erling Haaland, de retour de blessure, qui va libérer l’Etihad Stadium en toute fin de rencontre. Le Norvégien transformait un penalty, au bout du temps additionnel (2-1, 90+5e) pour offrir la victoire aux siens. Grâce à ce succès, les Skyblues reprennent provisoirement la tête de PL avant le déplacement d’Arsenal sur la pelouse de Chelsea, ce dimanche.

Dans les autres rencontres de ce multiplex, Brighton s’est imposé sur la pelouse de Wolverhampton dans un match prolifique qui s’est achevé sur le score de 3-2. Pluie de buts également entre Leeds et Bournemouth. Devant leur public, les Peacock se sont imposés sur le score de 4-3. Rodrigo (3e, sp), Kristensen (61e), Cooper (68e) et Summerville (84e) ont inscrit les buts de l’équipe victorieuse. Enfin, Nottingham Forest et Brentford se sont neutralisés (2-2).

Tous les résultats de l’après-midi

Manchester City 2-1 Fulham : Alvarez (16e) et Haaland (90+5e, sp) / Pereira (28e, sp)

