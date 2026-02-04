Premier League égyptienne (J17) : Al Ahly fait match nul contre National Bank of Egypt

Pour la 17e journée du championnat égyptien, le Cairo International Stadium a accueilli mardi 3 février 2026 un duel serré entre le National Bank of Egypt et Al Ahly, qui s’est soldé par un partage des points après 90 minutes intenses.

Les joueurs locaux ont rapidement imprimé leur rythme dès l’entame et ont concrétisé leur domination en ouvrant le score à la 11e minute par l’intermédiaire de Mostafa Shalaby. Le gardien Ahmed Ramadan a ensuite multiplié les interventions décisives, dont une sortie déterminante à la 25e minute qui a permis d’éviter un retournement de situation.

Avant la pause, Al Ahly a flirté avec l’égalisation mais Trezéguet n’a pas cadré une occasion importante à la 40e minute. Les visiteurs ont clos la première période toujours menés 1-0 malgré plusieurs tentatives pour revenir au score.

Reprise animée et permutations tactiques

La seconde période est restée rythmée, les deux équipes cherchant à imposer leur jeu. Shalaby a failli doubler la mise dès la 51e minute en envoyant une frappe qui a frôlé le poteau. Malgré une nette supériorité de possession pour Al Ahly — autour de 72 % contre 28 % pour l’adversaire — les protégés de la banque ont bien contenu les assauts adverses, limitant les tirs cadrés à deux contre onze pour Al Ahly.

Pour tenter de modifier la donne, le staff d’Al Ahly a procédé à plusieurs changements à la 65e minute, lançant Mohamed Hani, Kamwesech et Aliou Dieng en lieu et place de Marwan Attia, Ahmed Nabil Koka et Ahmed Eid. Ces remplacements visaient à densifier le milieu de terrain et à mieux répondre aux contres rapides des locaux.

Les efforts des visiteurs ont finalement été récompensés à la 80e minute lorsque Mahmoud Trezéguet a trouvé le chemin des filets pour remettre les deux équipes à égalité. Les vingt dernières minutes n’ont pas vu de nouveau but, la partie se terminant sur un score de 1-1.

