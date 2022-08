Premier League: dans la douleur, Manchester United enchaîne à Southampton

En ouverture de la 4è journée de Premier League ce samedi, Manchester United a enchaîné une deuxième victoire à Southampton (0-1). Bruno Fernandes a inscrit l’unique but de la rencontre.

La saison de Manchester United est véritablement lancée. Après dés débuts catastrophiques, avec deux défaites contre Brighton (1-2) et Brentford (4-0), les Reds Devils ont relevé la tête le weekend dernier, en battant Liverpool (2-1) à Old Trafford. Ce samedi, les hommes de Erik Ten Hag ont confirmé leur regain de forme en s’imposant, dans la douleur, contre Southampton (0-1).

Au coup d’envoi, le coach des Mancuniens avait mis une nouvelle fois Cristiano Ronaldo sur le banc, tout comme sa nouvelle recrue Casemiro. En première période, les deux équipes se montraient très brouillonnes et le tableau d’affichage marquait un score nul et vierge à la pause. Au retour des vestiaires, Bruno Fernandes ouvrait finalement la marque pour les siens. Le Portugais, à la conclusion d’un joli mouvement collectif en triangle sur le côté droit, plaçait un plat du pied chirurgical (0-1, 55e).

Les deux équipes auront de nombreuses occasions par la suite, mais le score n’évoluait plus. CR7 est entré en jeu à la 68è à la place de Jadon sancho, mais n’a pas pu ouvrir son compteur but cette saison. À noter aussi que Casemiro, le nouveau n°18 des Red Devils, a fait ses grands débuts en Angleterre. Grâce à ce succès acquis difficilement, Manchester United grimpe provisoirement au 6ème rang, alors que Southampton, défait pour la deuxième fois de la saison, est 13ème.

A la fin de la rencontre, l’unique buteur de la partie Bruno Fernandes a déclaré: « Deux victoires ne font pas notre saison mais on doit continuer comme ça, avec le même état d’esprit. C’est ce que ce club nous demande. On savait que ça serait compliqué contre Southampton. On a déjà connu ça. C’est une équipe qui vous fait souffrir. Chaque match est compliqué, mais je félicite l’équipe pour cette victoire, ce sont trois points très importants pour nous. Maintenant, on doit continuer. » Lors de la prochaine journée de Premier League, MU se rendra sur la pelouse de Leicester.