Premier League: Chelsea et Liverpool se neutralisent

Chelsea accueillait Liverpool ce mardi soir, dans le cadre d’un match en retard de la huitième journée de Premier League. Dans une rencontre animée, aucune des deux équipes n’a réussi à trouver la faille: score final 0-0.

Seulement quelques jours après le limogeage de Graham Potter, Chelsea retrouvait les pelouses ce mardi soir, à l’occasion d’un match en retard de la 8e journée du championnat anglais. Les Bleus recevaient Liverpool avec l’espoir de se relancer enfin. En face, les Reds connaissent aussi une saison compliquée et se présentaient également à Stamford Bridge pour engranger les trois points. Mais, ce choc, qui a quand même donné lieu à une belle opposition, s’est soldé sur un score nul et vierge.

Le premier acte a été globalement dominé par Chelsea qui s’offrait plusieurs occasions. Mais ni Reece James (2e), ni Kai Havertz (12e), ni Joao Felix (17e) ne se montraient assez adroit pour battre Allison. Les Blues ont bien cru ouvrir le score, mais le but de James était refusé pour des hors-jeu de Enzo Fernandez et Kai Havertz. En seconde période, la rencontre démarrait sur les mêmes bases, avec toujours une nette domination de Chelsea, qui ne trouvait toujours pas la faille. Finalement, le jeu a été haché par de multiples fautes et la rencontre s’achevait sur ce score de 0-0.

Au classement, Chelsea n’avance pas et reste à la 11ème position, tandis que Liverpool ne profite pas du match en retard pour dépasser Aston Villa ainsi que Brighton et stagne donc à la 7ème place. A noter que trois matches en retard de la 7e journée de Premier League étaient également au programme ce mardi soir. Brighton Albion s’est imposé sur la pelouse de Bournemouth (2-0) et revient à seulement 4 points de la quatrième place occupée par Manchester United. De son côté, Leeds a battu Nottingham Forest (2-1) et se donne de l’air. Enfin, Aston Villa poursuit sa marche avec une belle victoire contre Leicester (2-1).