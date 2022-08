Premier League: Chelsea chute lourdement sur la pelouse de Leeds

Première défaite de la saison pour Chelsea, qui s’est lourdement inclinée sur la pelouse de Leeds (0-3) ce dimanche, à l’occasion de la troisième journée de Premier League.

Grosse sensation en Angleterre ce dimanche. Alors que la troisième journée de Premier League se poursuivait, Chelsea se déplaçait dans les installations de Leeds. Après leur match nul le weekend dernier contre Tottenham (2-2), les Blues n’ont pas pu se relancer et ont d’ailleurs concédé une lourde défaite sur le score de 0-3.

Premier League 2022-2023 | Journée 3 | Elland Road | 21 Août 2022 - 2:00 Leeds d n v v n 3 : 0 Voir score Match terminé Chelsea v n v v n B. Aaronson 33' Rodrigo Moreno Machado 37' J. Harrison 69' 1 I. Meslier 21 P. Struijk 14 Diego Javier Llorente Ríos 5 Robin Koch 25 Rasmus Nissen Kristensen 8 Marc Roca 12 Tyler Shaan Adams 11 J. Harrison 7 B. Aaronson 20 D. James 19 Rodrigo Moreno Machado 16 É. Mendy 26 K. Koulibaly 6 Thiago Emiliano da Silva 24 Reece James 32 Marc Cucurella Saseta 23 C. Gallagher 19 Mason Mount 5 Jorginho 12 R. Loftus-Cheek 17 Raheem Sterling 29 K. Havertz 1ère période 45' 2ème période 90'

Malgré un début de rencontre en faveur de Chelsea, c’est bien Leeds qui ouvrait la marque à la 33è. Sur une passe en retrait anodine de Reece James, Édouard Mendy hésitait au moment de relancer sous le pressing de Brenden Aaronson et l’Américain en profitait pour inscrire le premier but de la partie (1-0). Toujours un peu sonné de l’action précédente, les hommes de Thomas Tuchel concédaient rapidement un deuxième but. Jack Harrison adressait un bon ballon, sur coup franc, à Rodrigo Moreno qui déviait bien sur la droite du gardien adverse (2-0, 37e).

Au retour des vestiaires, Mason Mount tentait de sonner la révolte d’une lourde frappe (51e) mais les Peacocks étaient solides. Les locaux vont même mieux faire que tenir simplement, avec Jack Harrison qui enfonçait encore plus les Blues (3-0, 69e). Le cauchemar se poursuivait puisque Chelsea finissait à dix après l’exclusion de Kalidou Koulibaly (85e). Le match prenait fin avec cette lourde défaite de Chelsea. Au classement, Leeds United grimpe à la troisième place alors que les Blues sont douzième.

Brighton s’offre West Ham

Dans le même temps se disputait une autre rencontre entre West Ham qui avait débuté par deux défaites et Brighton & Hove Albion victorieux de Manchester United et accroché par Newcastle. Dans un duel très animé, c’est Brighton qui a pris le dessus sur son adversaire du jour, en s’imposant deux buts à zéro. Alexis MacAllister ouvrait le score sur penalty (1-0, 22e), avant que Leandro Trossard, d’une belle frappe enroulée, ne fasse le break en seconde période (2-0, 67e).

Au classement du championnat anglais, Brighton & Hove Albion grimpe à la quatrième place et confirme son bon début de saison. De son côté, West Ham est au plus mal et occupe désormais la dernière place.

Les résultats complets de la journée

21 Août 2022 Premier League 2022-2023 Newcastle 3 3 Manchester City Premier League 2022-2023 Leeds 3 0 Chelsea Premier League 2022-2023 West Ham 0 2 Brighton 20 Août 2022 Premier League 2022-2023 Bournemouth 0 3 Arsenal Premier League 2022-2023 Crystal Palace 3 1 Aston Villa Premier League 2022-2023 Everton 1 1 Nottingham Forest Premier League 2022-2023 Fulham 3 2 Brentford Premier League 2022-2023 Leicester 1 2 Southampton Premier League 2022-2023 Tottenham 1 0 Wolves