Premier League: Brentford signe la pépite nigériane Benjamin Fredrick

L’équipe de Premier League anglaise de Brentford a annoncé la signature du joueur nigérian U-20 Benjamin Fredrick, prêté par le Simoiben FC à Kaduna jusqu’à la fin de la saison 2023/24.

Un bon coup pour le club nigérian de Simoiben FC. L’écurie basée à Kaduna a conclu un accord avec le club de Premier League, Brentford, pour le prêt d’un an de sa pépite Benjamin Fredrick. L’officialisation a été faite jeudi par les deux clubs dans un communiqué sur leurs réseaux sociaux. Le défenseur central de 20 ans évoluera dans un premier temps avec l’équipe B de Brentford sous la direction de l’entraîneur Neil MacFarlane.

Frederick a joué pour le Nigeria à la CAN U-20 et à la Coupe du Monde plus tôt cette année, terminant troisième de la compétition africaine et a également atteint les quarts de finale du Mondial en Argentine. « Benjamin est un joueur qui a été identifié par notre service de recrutement et c’est un véritable espoir », a déclaré MacFarlane, via le site Internet de Brentford.

« C’est un joueur très tenace qui aime défendre devant. C’est quelqu’un que nous chercherons à développer à travers notre programme de jeux, et nous verrons comment son développement progressera au cours de son prêt. Nous sommes impatients d’accueillir Benjamin au club« , a-t-il ajouté.

