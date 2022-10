Premier League: avec un gardien impérial, Leeds enfonce Liverpool à Anfield

Ce samedi soir, à l’occasion de la quatorzième journée de Premier League, Leeds United a battu Liverpool (1-2) à Anfield. Le gardien français Illan Meslier s’est illustré avec plusieurs parades décisives.

Ça ne s’arrange pas pour Liverpool en Premier League. Déjà battu le week-end dernier, à la surprise générale, par la lanterne rouge Nottingham Forest (1-0), les Reds ont enchaîné une deuxième défaite consécutive en championnat ce samedi soir contre Leeds (2-1), cette fois-ci dans leur antre d’Anfield, dans un match comptant pour la quatorzième journée du championnat anglais.

La rencontre a débuté sur des chapeaux de roues. Après une première occasion de Mohamed Salah, sorti in extremis sur la ligne de but, Leeds ouvrait le score dès la 4è minute grâce à Rodrigo. Sur une très mauvaise passe de Joe Gomez à son gardien Alisson, trompé, l’attaquant espagnol ne se faisait pas prier pour lancer les siens dans la partie (1-0). Réaction néanmoins immédiate des joueurs de Jürgen Klopp grâce à Salah qui a parfaitement repris de volée le centre d’Andrew Robertson (14e). Malgré des occasions de parts et d’autres, les deux équipes rentraient au vestiaire sur ce score nul.

Lors du second acte, Liverpool se lançait à l’abordage pour passer devant, mais butait sur un Illan Meslier des grands soirs. Auteur de neufs parages dans ce match, le gardien français a dégoûté Mohamed Salah et les siens, réalisant notamment trois arrêts décisifs dans les derniers instants du match (86e, 88e, 89e). C’est finalement Crysencio Summerville qui vient enfoncer les locaux sur un superbe extérieur du droit sur une passe de Patrick Bamford (2-1, 90e). Leeds jubile, Liverpool coule !

Au classement, les Reds de Jurgen Klopp pointent désormais à une triste 9ème position, alors que de son côté, Leeds sort de la zone rouge pour s’installer à la 15ème place. Le weekend prochain, les coéquipiers de Mohamed Salah affronteront Tottenham, tandis que les Peacocks recevront à la maison Bournemouth, au cours de la 15ème journée du championnat.