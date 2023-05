Premier League: Arthur Melo confirme son départ de Liverpool

-Publicité-

Loin de convaincre ses dirigeants pour son aventure chez les Reds, Arthur Melo va quitter Liverpool à la fin de la saison, a confirmé le milieu de terrain dans une une interview donnée à ‘Goal Italia’.

Prêté à Liverpool l’été dernier en provenance de la Juventus, Arthur Melo n’a pas réussi à convaincre Jurgen Klopp. Le milieu brésilien n’a joué qu’un seul match avec les Reds, aucun en Premier League, et son aventure en Angleterre est considéré comme un échec. Bien que son contrat avec les Reds incluait une option d’achat, l’Auriverde ne poursuivra pas l’aventure avec le club de la Mersey.

C’est le Brésilien lui-même qui a confirmé la nouvelle dans une interview avec ‘Goal Italia’. « J’espère avoir l’occasion de dire au revoir à Liverpool en jouant, je veux saluer mes coéquipiers, à l’équipe d’entraîneurs et aux supporters, qui m’ont bien traité. J’ai beaucoup travaillé physiquement et mentalement : je suis mieux qu’à mon arrivée en Europe. Je comprends mieux la dynamique du football et je veux le montrer. Depuis que je suis ici, Klopp m’a très bien traité.

C’est un honneur pour moi de travailler avec lui, c’est l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Maintenant que je suis guéri, évidemment j’aimerais pouvoir jouer plus, mais je comprends que la situation maintenant est un peu différente de quand je suis arrivé, car à ce moment-là l’équipe avait des besoins et maintenant elle en a d’autres« , a-t-il confié.

Le milieu de terrain Brésilien devrait donc retourner en Italie, où il devra convaincre une nouvelle fois pour gagner sa place.

