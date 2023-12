Premier League: Arsenal s’offre Luton Town au terme d’un match fou (4-3)

Arsenal a disposé de Luton Town (4-3) mardi soir, à l’occasion de la 15è journée de Premier League. Une précieuse victoire des Gunners qui conforte leur première place au classement.

Nouveau leader de la Premier League, Arsenal compte bien garder la couronne jusqu’à la fin. Et les Gunners mettent déjà les moyens pour y parvenir, avec une victoire face à Luton Town, mardi soir. Contre le promu anglais dans un match comptant pour la 15è journée, les Londoniens se sont imposés sur le score de 4-3.

Bien entré dans la partie, Arsenal lançait les hostilités avec un but signé Gabriel Martinelli pour l’ouverture du score (1-0, 20e). Mais rapidement, Gabriel Osho ramena les deux équipes à égalité, en profitant d’un corner tiré par Alfie Doughty pour s’offrir une belle réalisation (1-1, 25è). Avant la pause, Gabriel Jesus sur un centre de Ben White a cru redonner l’avantage aux Gunners (2-1, 45e). Mais c’était sans copter sur l’abnégation du promu qui revient à la marque au retour des vestiaires. Elijah Adebayo a égalisé pour Luton (2-2, 49è), avant de passer le relais à son coéquipier Ross Barkley qui signe le troisième but des locaux dans cette rencontre folle ((3-2, 57e).

A l’heure de jeu, Gabriel Jesus encore une fois bien inspiré retrouvait Kai Havertz qui parvenait à égaliser dans ce match (3-3, 60e). Et dans les arrêts de jeu de la partie, Declan Rice sur un coup de casque va permettre à Arsenal de s’imposer (4-3, 90e +7). Avec cette victoire à l’arrachée, les Gunners ont désormais cinq points d’avance sur Liverpool et six unités sur Manchester City avant que leurs deux poursuivants jouent demain. Luton Town conserve de son côté deux longueurs d’avance sur Everton (18e) et Burnley (19e).