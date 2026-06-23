Coupe du monde 2026: Messi, Mbappé et Haaland se détachent dans la course au Soulier d’or

Après deux journées de compétition, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland dominent le classement des buteurs de la Coupe du monde 2026. L’Argentin mène la danse avec cinq réalisations, tandis que le Français et le Norvégien restent en embuscade avec quatre buts chacun.

À l’issue des deux premières journées de la Coupe du monde 2026, la course au Soulier d’or semble déjà se dessiner autour de trois noms : Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Les trois attaquants ont en effet trouvé le chemin des filets lors de chacune de leurs deux premières apparitions dans le tournoi, confirmant leur statut de principaux prétendants au titre de meilleur buteur de la compétition. En tête du classement figure Lionel Messi avec cinq réalisations. Le capitaine de l’Argentine avait frappé fort dès son entrée en lice en inscrivant un triplé contre l’Algérie (3-0). Il a ensuite poursuivi sur sa lancée en signant un doublé lors du succès face à l’Autriche (2-0), portant son total à cinq buts.

Derrière lui, Kylian Mbappé suit le rythme avec quatre réalisations. L’attaquant de l’Real Madrid a inscrit un doublé contre le Sénégal avant de récidiver face à l’Irak. Grâce à cette série, l’international français est devenu le quatrième joueur de l’histoire à inscrire au moins deux buts lors de trois apparitions consécutives en Coupe du monde, rejoignant ainsi Sándor Kocsis, Guillermo Stábile et Lionel Messi. Erling Haaland complète le podium provisoire avec quatre buts. Le buteur de la Norvège a lui aussi signé deux doublés, respectivement contre l’Irak et le Sénégal.

La dernière journée de la phase de groupes pourrait être décisive dans cette lutte à distance. Mbappé et Haaland se retrouveront face à face dans un duel qui pourrait peser lourd dans l’attribution du Soulier d’or. Quant à Messi, il tentera de conserver son avance et de poursuivre son impressionnante moisson sous le maillot argentin.





