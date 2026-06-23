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Mondial 2026: Hervé Renard annonce son départ de la sélection tunisienne après le tournoi

Le sélectionneur de la Tunisie, Hervé Renard, a confirmé qu’il quittera son poste à l’issue de la Coupe du monde 2026. Arrivé pour une mission de courte durée, le technicien français voit déjà son avenir scellé, alors que les Aigles de Carthage ont été éliminés dès la phase de groupes.

Romaric Déguénon
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Football
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Mondial 2026: Hervé Renard annonce son départ de la sélection tunisienne après le tournoi
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Le sélectionneur de la Tunisie, Hervé Renard, a confirmé qu’il quitterait ses fonctions à l’issue de la Coupe du monde 2026. Le technicien français a expliqué que son engagement avec les Aigles de Carthage était exclusivement lié à la campagne mondiale en cours et qu’aucune prolongation de contrat n’était prévue au-delà du tournoi. Renard avait été nommé en urgence pour succéder à Sabri Lamouchi après la lourde défaite concédée par la Tunisie face à la Belgique (5-0).

Cependant, son passage à la tête de la sélection tunisienne n’a pas permis d’inverser la tendance. Battus par le Japon samedi, les Aigles de Carthage ont été éliminés dès la phase de groupes après deux rencontres. Interrogé par ESPN lundi, Hervé Renard a réaffirmé le caractère temporaire de sa mission : « Je suis venu pour une mission liée à la Coupe du monde. Je n’ai rien signé au-delà. » La Tunisie disputera son dernier match dans la compétition jeudi face aux Pays-Bas, avec l’objectif de quitter le tournoi sur une note positive.

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