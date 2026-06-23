Mondial 2026: six nations déjà qualifiées pour les seizièmes de finale, quatre équipes éliminées

La France, la Norvège, l’Argentine, le Mexique, l’Allemagne et les États-Unis ont déjà assuré leur qualification pour les seizièmes de finale. Toutes comptent deux victoires en deux matchs et totalisent six points avant la dernière journée de la phase de groupes. A l’inverse, quatre nations sont déjà assurées de quitter la compétition à l’issue de la phase de poules.

Les premiers billets pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 ont été validés. À l’issue des deux premières journées de la phase de groupes, six sélections ont d’ores et déjà assuré leur présence dans la phase à élimination directe. Il s’agit de la Norvège, de la France, de l’Argentine, du Mexique, de l’Allemagne et des États-Unis. La Norvège et la France sont les dernières équipes à avoir validé leur qualification. Les Scandinaves ont décroché leur deuxième succès de rang en venant à bout du Sénégal (3-2), grâce notamment à un doublé d’Erling Haaland.

De son côté, la France n’a laissé aucune chance à l’Irak, s’imposant 3-0 avec, là encore, un doublé de son capitaine Kylian Mbappé. Avec deux victoires en autant de rencontres, ces six nations affichent un bilan parfait de six points et sont assurées de poursuivre leur aventure dans le tournoi avant même la dernière journée de la phase de groupes. A l’inverse, ils sont 4 à être déjà éliminés. En effet, Haïti, la Turquie, la Tunisie et la Jordanie, avec deux défaites au compteur, peuvent déjà dire adieu aux seizièmes de finale, car ils ne pourront pas faire partie des meilleurs troisièmes dans le meilleur des cas.

