Premier League: Arsenal s’offre Chelsea

Arsenal a battu Chelsea (3-1) ce mardi soir, à l’occasion de la 34e journée de Premier League. Les Gunners reprennent provisoirement la tête du championnat anglais, devant Manchester City qui compte deux matchs en moins.

Dépassé par Manchester City le weekend dernier, Arsenal avait l’occasion de reprendre provisoirement la première place du championnat anglais ce mardi soir. Les hommes des Mikel Arteta recevaient Chelsea pour le compte de la 34e journée de Premier League. Le club londonien a parfaitement accompli sa mission en s’imposant sur le score de 3-1.

Le match a été plié par les Gunners dès la première mi-temps. Le capitaine Martin Odegaard se chargeait d’ouvrir le score très tôt dans la partie, sur une passe décisive de Granit Xhaka (1-0, 18e). Quelques minutes plus tard, le duo était de nouveau à l’œuvre, Xhaka encore à la passe et Odegaard a la finition (2-0, 31e). Dans la foulée, l’international Brésilien Gabriel Jésus enfonçait le clou pour les Londoniens (3-0, 34e).

Complètement dépassés dans ce premier acte, les Blues n’allaient pas mieux au retour des vestiaires. Ils profitaient tout de même d’une baisse de régime des Gunners pour réduire le score. Une réalisation signée Noni Madueke sur une passe décisive de Mateo Kovacic. La rencontre se termine donc sur ce score de 3-1.

Arsenal est donc de nouveau leader du championnat, provisoirement du moins, en attendant le résultat de la confrontation entre Manchester City et West Ham ce mercredi. De son côté, Chelsea s’enlise et ne compte plus que 9 points d’avance sur le premier relégable. Les Blues se retrouvent sérieusement en danger.

