Premier League : Arsenal s’impose à Aston Villa (1-0) grâce à Bukayo Saka

Arsenal s’est imposé 1-0 sur la pelouse d’Aston Villa, lundi 31 août, à l’occasion de la deuxième journée de Premier League, grâce à un but de Bukayo Saka en seconde période. Le tenant du titre signe un deuxième succès en autant de matches et conserve un début de saison parfait.

Longtemps muets face à une défense de Villa bien organisée, les hommes de Mikel Arteta ont dû patienter jusqu’à la 59e minute pour trouver l’ouverture. Bukayo Saka s’est retrouvé au bon endroit dans la surface pour conclure une action collective et donner l’avantage à son équipe.

Aston Villa a tenté de revenir au score dans le dernier quart d’heure, sans parvenir à inquiéter sérieusement le gardien londonien.

Arsenal confirme ainsi son entame de saison réussie après une large victoire 3-0 face à Coventry City lors de la première journée, obtenue grâce à des buts de Kai Havertz, Bukayo Saka et Martin Odegaard.

Aston Villa toujours sans point après deux journées

Pour Aston Villa, ce nouveau revers, après une défaite 4-0 concédée à Brighton lors de la première journée, laisse le club sans le moindre point au classement. « Nous avons perdu deux matches. Nous ne voulons pas comparer avec le passé, nous devons nous concentrer sur cette saison », a reconnu l’entraîneur Unai Emery après la rencontre.

Arsenal, de son côté, engrange six points en deux journées et reste au contact des équipes de tête du championnat anglais, dans la continuité de son titre de champion conquis la saison dernière après vingt-deux ans d’attente.