Premier League: Arsenal arrache le nul contre Southampton

En ouverture de la 32e journée de Premier League ce vendredi soir, Arsenal recevait Southampton à l’Emirats. Les Gunners ont dû s’employer pour arracher le nul (3-3) contre la lanterne rouge du championnat. Une nouvelle mauvaise opération pour les hommes de Mikel Arteta.

La 32e journée du championnat anglais débutait ce vendredi soir, avec la réception de la lanterne rouge Southampton par Arsenal. Opposés à une équipe en grande difficulté cette saison, les Gunners espéraient se relancer, après avoir enchaîné deux matchs nuls consécutifs en Premier League. Mais les hommes de Mikel Arteta n’ont pas réussi leur mission et ont même dû s’employer pour arracher le point du match nul. Score final 3-3.

Dans un début de rencontre totalement raté, Arsenal se retrouvait très rapidement mené au score. Après 26 secondes exactement, Alcaraz ouvrait le score pour les visiteurs suite à une erreur de Ramsdale (0-1, 1e). La situation devenait même critique pour les Gunners, lorsqu’ils concédaient un second but quelques minutes plus tard (0-2, 14e). Mais, loin de se laisser abattre, le club londonien parvenait à réduire la marque grâce à Martinelli (1-2, 20e). Le tableau d’affichage restait inchangé avant la pause.

Après l’heure de jeu, les Saints pensaient mettre fin aux espoirs des Gunners avec ce nouveau but de Caleta-Car sur corner (1-3, 66e), mais ces derniers se réveillaient enfin. En toute fin de match, Odegaard ramenait son équipe dans la partie (2-3, 88e). Dans la foulée, Saka faisait chavirer l’Emirates en arrachant l’égalisation (3-3, 90e). Ce nul est une mauvaise opération pour Arsenal, qui compte 5 points d’avance sur Manchester City (2 matchs en moins). Le choc entre les deux équipes la semaine prochaine s’annonce décisif dans la course au titre.

